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Премьер Польши отправил в отставку главу МИД и министра обороны страны

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку министра иностранных дел страны Витольда Ващиковского и министра обороны Антония Мачеревича.

О соответствующем решении премьер сообщил президенту Польши Анджею Дуде на торжественной церемонии смены состава правительства в Варшаве.

Отмечается, что уволенный министр обороны Мачеревич на церемонии решил не оставаться и покинул президентский дворец за несколько минут до ее начала.

Польский кабмин изменил состав в конце 2017 года, после того как правительство под руководством Беаты Шидло ушло в отставку. На смену Шидло пришел ее заместитель Матеуш Моравецкий. При этом все министры свои должности в новом кабмине сохранили.

После вступления в должность новый премьер пообещал сохранить мощную социальную политику, продолжить поддержку молодых семей, повысить финансирование здравоохранения и противостоять политике Евросоюза в делении на «лучших и худших». За выражение вотума доверия Моравецкому проголосовали 243 депутата сейма, против — 192.

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