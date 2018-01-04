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Польша хочет продлить газовый контракт с РФ без привязки к цене нефти

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Глава польской нефтегазовой компании PGNiG Мачей Вожняк заявил, что Польша подпишет новый контракт на поставку газа из РФ только в том случае, если цена не будет привязана к цене нефти.

Контракт на поставку российского газа истекает в 2022 году. Польша считает действующее соглашение невыгодным, передает «РИА Новости».

По словам Вожняка, если новый контракт с «Газпромом» будет подписан, то «не на длительный срок и не на большие объемы».

Ранее сообщалось, что в 2017 году «Газпром» увеличил поставки в дальнее зарубежье.

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