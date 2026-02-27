Ученые рассказали о пользе циклического снижения и набора веса

Повторяющиеся периоды снижения веса и его последующего восстановления могут приносить долгосрочную пользу для здоровья, даже если человек возвращается к исходной массе тела. Об этом 24 февраля сообщили в журнале Medical Xpress.

Речь идет о явлении, которое ученые описывают как циклическое снижение и набор веса — ситуацию, когда человек худеет благодаря изменениям образа жизни, а затем со временем снова набирает вес и повторяет попытку. Традиционно подобные циклы рассматривались как неэффективные, однако новые данные показывают более сложную картину влияния на организм.

По словам руководителя исследования, профессора Айрис Шай, устойчивое следование здоровым пищевым привычкам формирует так называемую кардиометаболическую память. Даже если потерянный вес возвращается, организм сохраняет положительные изменения, прежде всего связанные со снижением висцерального жира — метаболически активной ткани, повышающей риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Постоянная приверженность здоровому питанию создает кардиометаболическую память. Повторное участие в программах снижения веса может приводить к значительным и устойчивым улучшениям здоровья даже после восстановления массы тела», — отметила она.

Авторы исследования наблюдали участников двух последовательных рандомизированных программ питания и физической активности в течение пяти и десяти лет. В общей сложности анализ охватил около 500 человек. Перед началом и после завершения вмешательств ученые проводили МРТ-сканирование, что позволило оценить изменения состава тела, а не только массы.

Выяснилось, что участники, вернувшиеся ко второму этапу программы уже после полного восстановления веса, демонстрировали более благоприятные метаболические показатели по сравнению с исходным уровнем. Улучшения составляли примерно 15–25% и включали повышение чувствительности к инсулину и улучшение липидного профиля.

Как пояснила ведущий автор работы Хадар Кляйн, масса тела сама по себе не отражает изменения в висцеральном жире и биомаркерах обмена веществ. Даже при возврате веса метаболическое состояние организма может оставаться улучшенным, поэтому успех нельзя оценивать исключительно по цифрам на весах.

Через пять лет после завершения второй программы участники также демонстрировали меньшее накопление абдоминального жира и меньший повторный набор веса по сравнению с теми, кто проходил программу похудения только один раз. По мнению исследователей, результаты ставят под сомнение традиционный подход, при котором эффективность снижения веса оценивается исключительно краткосрочным результатом.

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) 11 февраля выяснили, что люди с ожирением обладают на 70% более высоким риском госпитализации или смерти от инфекций. Также отмечалось, что у людей с индексом массы тела выше 40 риск тяжелого течения инфекции был в три раза выше.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ