Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Ученые рассказали о пользе циклического снижения и набора веса

Medical Xpress: повторные попытки похудения формируют метаболическую память
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Повторяющиеся периоды снижения веса и его последующего восстановления могут приносить долгосрочную пользу для здоровья, даже если человек возвращается к исходной массе тела. Об этом 24 февраля сообщили в журнале Medical Xpress.

Речь идет о явлении, которое ученые описывают как циклическое снижение и набор веса — ситуацию, когда человек худеет благодаря изменениям образа жизни, а затем со временем снова набирает вес и повторяет попытку. Традиционно подобные циклы рассматривались как неэффективные, однако новые данные показывают более сложную картину влияния на организм.

По словам руководителя исследования, профессора Айрис Шай, устойчивое следование здоровым пищевым привычкам формирует так называемую кардиометаболическую память. Даже если потерянный вес возвращается, организм сохраняет положительные изменения, прежде всего связанные со снижением висцерального жира — метаболически активной ткани, повышающей риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Постоянная приверженность здоровому питанию создает кардиометаболическую память. Повторное участие в программах снижения веса может приводить к значительным и устойчивым улучшениям здоровья даже после восстановления массы тела», — отметила она.

Силы древесные: лекарство из лиственницы поможет побороть ожирение
Смогут ли природные соединения стать безопасной альтернативой «Оземпику»

Авторы исследования наблюдали участников двух последовательных рандомизированных программ питания и физической активности в течение пяти и десяти лет. В общей сложности анализ охватил около 500 человек. Перед началом и после завершения вмешательств ученые проводили МРТ-сканирование, что позволило оценить изменения состава тела, а не только массы.

Выяснилось, что участники, вернувшиеся ко второму этапу программы уже после полного восстановления веса, демонстрировали более благоприятные метаболические показатели по сравнению с исходным уровнем. Улучшения составляли примерно 15–25% и включали повышение чувствительности к инсулину и улучшение липидного профиля.

Как пояснила ведущий автор работы Хадар Кляйн, масса тела сама по себе не отражает изменения в висцеральном жире и биомаркерах обмена веществ. Даже при возврате веса метаболическое состояние организма может оставаться улучшенным, поэтому успех нельзя оценивать исключительно по цифрам на весах.

Через пять лет после завершения второй программы участники также демонстрировали меньшее накопление абдоминального жира и меньший повторный набор веса по сравнению с теми, кто проходил программу похудения только один раз. По мнению исследователей, результаты ставят под сомнение традиционный подход, при котором эффективность снижения веса оценивается исключительно краткосрочным результатом.

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) 11 февраля выяснили, что люди с ожирением обладают на 70% более высоким риском госпитализации или смерти от инфекций. Также отмечалось, что у людей с индексом массы тела выше 40 риск тяжелого течения инфекции был в три раза выше.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026