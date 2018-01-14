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Российскому политологу запретили въезд в ЕС по требованию Польши

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил, что 14 января ему запретили въезд на территорию ЕС сроком на три года по запросу польских властей.

Об этом политолог написал в Facebook.

«Привет от польских «друзей»: по запросу Варшавы мне запрещен въезд в ЕС сроком на три года. Оказывается, еще 17 ноября прошлого года», — сообщил Бондаренко.

Он уточнил, что прибыл в Берлин для участия в собрании партии Die Linke, однако не сможет принять участия в мероприятии, поскольку будет депортирован.

Бондаренко сообщил, что из аэропорта прилета Тагель его в полицейской машине перевезли в аэропорт Шенефельд, из которого он будет депортирован в Россию. В Тагеле ему поставили штамп о запрете въезда в государства союза.

Глава Фонда прогрессивной политики подчеркнул, что не знает, на каком основании ему запретили въезд в ЕС, поскольку об этом решении его никто не информировал.

5 января Международная федерация журналистов осудила выдворение из Латвии российских журналистов телеканала «ТВ Центр» и ВГТРК.

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