Ученые определили влияние соцсетей на восстановление после РПП

Люди, восстанавливающиеся от расстройств пищевого поведения, часто обращаются к социальным сетям за поддержкой. Однако недавние исследования показывают, что эти платформы могут также направлять пользователей обратно к тому контенту, который они пытаются избегать. Об этом 25 февраля сообщил журнал Medical Xpress.

Участники проведенного опроса отмечали, что они использовали соцсети для управления своим психическим состоянием, подписываясь на аккаунты, связанные с восстановлением, и блокируя потенциально вредный контент. Но даже при этом системы рекомендаций продолжали выводить в лентах материалы, связанные с потерей веса, фитнесом и внешностью.

Согласно исследованию, эти публикации часто появляются рядом с поддерживающими материалами, что затрудняет их полный отказ от подобных тем. Некоторые респонденты отметили, что такой опыт способствовал замедлению процесса восстановления или укрепил нездоровые модели мышления.

Наблюдательные исследования показали, что воздействие идеализированных образов тела, контента, пропагандирующего здоровый образ жизни, и диет связано с повышенной озабоченностью весом и внешностью. Уточняется, что роль играет и динамика платформы потребления контента. Системы рекомендаций определяют, что появляется в ленте пользователя, на основе моделей просмотра и взаимодействия. Такой алгоритм может усиливать существующие интересы и уязвимости.

Исследователи также подчеркивают, что пользователи могут попадать в так называемые замкнутые круги контента, ориентированного на внешность. Так, на визуальных платформах многократное воздействие постов о диетах, красоте и фитнесе может сузить круг просмотра пользователей вместо того, чтобы направлять их к более широкому спектру интересующих публикаций.

В то же время другие участники опроса подчеркивали позитивную роль соцсетей в процессе выздоровления. По их словам, контент в интернете вселяет уверенность и предоставляет доступ к опыту и точкам зрения, которые трудно найти в реальной жизни.

«Мы утверждаем, что наше исследование показывает, что попытки сделать онлайн-пространство более безопасным должны выходить за рамки простого определения того, кто имеет доступ к социальным сетям. Эти усилия должны учитывать то, как контент отбирается и распространяется, поскольку дизайн платформ и системы рекомендаций, по-видимому, играют важную роль в формировании доступности контента», — утверждают авторы.

Психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья (МИПЗ) Сергей Егорович Мартынов в беседе с «Известиями» 12 февраля рассказал о последствиях сравнения себя с другими. Специалист подчеркнул, что это может привести к внутренним конфликтам, в том числе к обесцениванию себя и дискомфорту, а также стать причиной депрессии.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ