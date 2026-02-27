Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Ученые определили влияние соцсетей на восстановление после РПП

Medical Xpfress: соцсети могут негативно влиять на восстановление после РПП
0
EN
Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Люди, восстанавливающиеся от расстройств пищевого поведения, часто обращаются к социальным сетям за поддержкой. Однако недавние исследования показывают, что эти платформы могут также направлять пользователей обратно к тому контенту, который они пытаются избегать. Об этом 25 февраля сообщил журнал Medical Xpress.

Участники проведенного опроса отмечали, что они использовали соцсети для управления своим психическим состоянием, подписываясь на аккаунты, связанные с восстановлением, и блокируя потенциально вредный контент. Но даже при этом системы рекомендаций продолжали выводить в лентах материалы, связанные с потерей веса, фитнесом и внешностью.

Согласно исследованию, эти публикации часто появляются рядом с поддерживающими материалами, что затрудняет их полный отказ от подобных тем. Некоторые респонденты отметили, что такой опыт способствовал замедлению процесса восстановления или укрепил нездоровые модели мышления.

Наблюдательные исследования показали, что воздействие идеализированных образов тела, контента, пропагандирующего здоровый образ жизни, и диет связано с повышенной озабоченностью весом и внешностью. Уточняется, что роль играет и динамика платформы потребления контента. Системы рекомендаций определяют, что появляется в ленте пользователя, на основе моделей просмотра и взаимодействия. Такой алгоритм может усиливать существующие интересы и уязвимости.

Все нервы съели: российские школьники стали чаще страдать анорексией и булимией
Эксперты рассказали, как распознать РПП у ребенка

Исследователи также подчеркивают, что пользователи могут попадать в так называемые замкнутые круги контента, ориентированного на внешность. Так, на визуальных платформах многократное воздействие постов о диетах, красоте и фитнесе может сузить круг просмотра пользователей вместо того, чтобы направлять их к более широкому спектру интересующих публикаций.

В то же время другие участники опроса подчеркивали позитивную роль соцсетей в процессе выздоровления. По их словам, контент в интернете вселяет уверенность и предоставляет доступ к опыту и точкам зрения, которые трудно найти в реальной жизни.

«Мы утверждаем, что наше исследование показывает, что попытки сделать онлайн-пространство более безопасным должны выходить за рамки простого определения того, кто имеет доступ к социальным сетям. Эти усилия должны учитывать то, как контент отбирается и распространяется, поскольку дизайн платформ и системы рекомендаций, по-видимому, играют важную роль в формировании доступности контента», — утверждают авторы.

Психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья (МИПЗ) Сергей Егорович Мартынов в беседе с «Известиями» 12 февраля рассказал о последствиях сравнения себя с другими. Специалист подчеркнул, что это может привести к внутренним конфликтам, в том числе к обесцениванию себя и дискомфорту, а также стать причиной депрессии.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026