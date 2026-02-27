HR-директор дала советы по работе с зумерами

Чтобы привлечь зумеров, более половины работодателей готовы платить им выше рынка. Однако такой подход не решает проблемы удержания молодых сотрудников. Об этом «Известиям» рассказала 27 декабря HR-директор Level Group Валентина Романова.

По ее словам, достойная заработная плата для зумеров — это гигиенический минимум, или фильтр, позволяющий лишь обратить внимание на вакансию.

«Первыми в фильтрации поколения Z отсеиваются компании, не соответствующие зарплатным ожиданиям. Но достаточно легкомысленно предполагать, что на этом всё и заканчивается. Как только пройден первый фильтр, сразу появляется еще несколько: насколько в компании развиты корпоративная культура, программы заботы о сотрудниках (реальные, а не номинальные), а еще какие задачи я буду выполнять и есть ли у меня возможность попробовать себя в различных направлениях», — сказала эксперт.

По словам Романовой, зумеры выделяются стремлением к внутренней свободе и вниманием к собственным потребностям, что необходимо учитывать работодателям. Для молодых специалистов характерны высокая автономность в рабочих процессах и осознанное стремление к балансу между профессиональной и личной жизнью. Они ориентируются не на жесткий график, а на собственный ресурс: активно включаются в задачи, когда чувствуют энергию, и делают паузу при ее отсутствии.

В отличие от представителей старших поколений зумеры внимательнее относятся к распределению сил и не готовы трудиться «ради работы». Для них принципиально важны смысл, ценностное совпадение с компанией и возможность действовать без излишних ограничений, поэтому при найме молодых сотрудников работодателю важно четко формулировать свои ценности, создавать пространство для экспериментов и самовыражения. В таких условиях зумеры способны раскрыть потенциал и привнести в бизнес новые идеи и инновационные решения.

HR-директор подчеркнула, что наряду с корпоративной культурой для молодых специалистов важно формировать систему поддержки, которая сегодня воспринимается как базовый стандарт. Речь идет о психологической помощи, спортивных активностях, ДМС, горячих линиях и других инициативах, связанных с благополучием сотрудников. По ее словам, такие программы демонстрируют, что компания видит в людях не просто трудовой ресурс, а учитывает их ценности, образ жизни и личные потребности, что особенно значимо для зумеров.

Романова также советует развивать стажерские программы. По ее данным, около 70% стажеров — представителей поколения Z — ежегодно переходят в штат.

«Это позволяет вырастить сотрудника внутри компании с нуля — из студентов на начальные позиции, дать им свободу самовыражения, новые проекты и эксперименты. В итоге мы получаем продуктивных, умных, талантливых ребят, которые оказываются даже более конкурентоспособными, чем те, кого можно взять с рынка. Такой подход обеспечивает лояльность: они развиваются у нас, чувствуют поддержку и остаются надолго», — заключила специалист.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков во вторник, 10 февраля, рассказал о федеральной программе, призванной помочь выпускникам школ и вузов найти работу по специальности, а не уходить в сферу доставки. По его словам, у курьеров действительно есть неплохой доход, но необходимо переломить тренд ухода выпускников в эту профессию.

