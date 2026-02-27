Реклама
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%

Фото: РИА Новости/Александр Сухов
В России стоимость обслуживания кредитных карт по итогам четвертого квартала 2025 года достигла рекордных за последние пять лет 50,1%. Такие данные 27 февраля приводят аналитики «Скоринг Бюро», с которыми ознакомилось РБК.

Отмечается, что за год полная стоимость кредита (ПСК) в этом сегменте подскочила на 17,5 процентного пункта. Предыдущий всплеск ставок наблюдался весной 2022 года, когда ПСК поднималась до 34,9% на фоне резкого повышения ключевой ставки. В 2023–2024 годах показатель стабилизировался в диапазоне 30,1–32,6%.

Нынешний рост начался в прошлом году: в первом квартале ПСК достигла 45,9% и продолжила увеличиваться, несмотря на последовавшее снижение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) РФ. Гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин пояснил, что основной драйвер роста ПСК — удорожание фондирования банков вслед за ключевой ставкой. Также на ставки влияют риск-модели кредиторов и поведение заемщиков, где доля клиентов, полностью гасящих задолженность внутри льготного периода, увеличивается, лишая банки значительной части доходов.

По предварительным данным за февраль, рост реальных ставок по кредитным картам приостановился. Рост стоимости кредитных карт сопровождался сжатием рынка. Как сообщало Объединенное кредитное бюро, по итогам 2025 года выдача карт сократилась на 43% в количественном и на 41% в денежном выражении.

Жизнь взаймы: почему у россиян снизилась «кредитная сознательность»
Ее индекс опустился до минимальных значений со времен пандемии

Экономист Ольга Гогаладзе 24 февраля заявила, что использование кредитных карт с лимитом от 30 тыс. до 50 тыс. рублей чревато возникновением больших долгов, несмотря на мнимую безопасность и наличие льготного периода. Она уточнила, что проблемы с погашением начинаются, когда клиент не закрывает задолженность в льготный период, а совершает только минимальные платежи, которые в среднем составляют от 3 до 5% от суммы долга. Таким образом, при ставке по кредитной 20–30% годовых переплата начинает стремительно расти и может достичь 15–20 тыс.

