В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию

Россия призывает Афганистан и Пакистан к скорейшему прекращению взаимных ударов и дипломатическому урегулированию разногласий. Об этом 27 февраля сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов.

«Мы за скорейшее прекращение взаимных ударов и дипломатическое урегулирование разногласий», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Кабулов подчеркнул, что РФ также рассмотрит вопрос о предоставлении посреднических услуг странам, если поступит обращение с их стороны.

Представитель движения «Талибан» 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» 26 февраля сообщил, что на границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения. Отмечалось, что бой начался между пограничными подразделениями двух стран в районе Назьян афганской провинции Нангархар вблизи линии Дюранда.

Власти Пакистана в тот же день опровергли гибель и захват в плен своих солдат в результате столкновения на границе с Афганистаном. Тогда же телеканал GEО TV сообщил, что в результате боевого столкновения на пакистано-афганской границе погибли 72 талиба, более 100 получили ранения.

Пакистанский телеканал PTV отметил, что Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана нанесли удары по военным объектам Афганистана в Кабуле, Кандагаре и Пактии. Афганский канал TOLOnews сообщил, что в городе Кабуле произошли мощные взрывы, сведения о последствиях не приводились. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, в свою очередь, предупредил правительство талибов в Афганистане о начале «открытой войны».

