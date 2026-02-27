Пакистан объявил о начале «открытой войны» правительству талибов в Афганистане

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф 27 февраля предупредил о начале «открытой войны» правительству талибов в Афганистане.

«Теперь мы будем вести с вами открытую войну», — написал он в соцсети X.

Министр утверждает, что правительство талибов привлекло «террористов со всего мира», начав «экспортировать терроризм».

Представитель движения «Талибан» 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» 26 февраля сообщил, что на границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения. Уточняется, что бой завязался между пограничными подразделениями двух стран в районе Назьян афганской провинции Нангархар вблизи линии Дюранда.

Власти Пакистана в этот же день опровергли гибель и захват в плен своих солдат в результате столкновения на границе с Афганистаном. Официальный представитель премьер-министра Пакистана Мушарраф Заиди отметил, что по состоянию на 23:40 по местному времени (21:40 мск) не зафиксировано повреждений или захвата пакистанских погранпостов.

Телеканал GEО TV со ссылкой на силовые структуры в этот день сообщил, что в результате боевого столкновения на пакистано-афганской границе погибли 72 талиба, более 100 получили ранения.

Афганский канал TOLOnews 27 февраля сообщил, что в Кабуле произошли мощные взрывы, сведения о последствиях пока отсутствуют.

PTV 27 февраля сообщил, что военно-воздушные силы Пакистана нанесли удары по военным объектам Афганистана в Кабуле, Кандагаре и Пактии. Уточнялось, что были уничтожены два штаба, пункты управления, а также склады с боеприпасами.

