СМИ сообщили о 72 погибших талибах в столкновении на пакистано-афганской границе
В результате боевого столкновения на пакистано-афганской границе погибли 72 талиба, более 100 получили ранения. Об этом 26 февраля сообщил телеканал GEО TV со ссылкой на силовые структуры.
«В результате [столкновения] было убито до 72 военнослужащих афганского режима «Талибан», еще более 100 получили ранения, сообщили источники в службах безопасности (СБ) в пятницу», — говорится в публикации.
Представитель движения «Талибан» 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» 26 февраля сообщил, что на границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения. Уточняется, что бой завязался между пограничными подразделениями двух стран в районе Назьян афганской провинции Нангархар вблизи линии Дюранда.
Власти Пакистана 26 февраля опровергли гибель и захват в плен своих солдат в результате столкновения на границе с Афганистаном. Официальный представитель премьер-министра Пакистана Мушарраф Заиди отметил, что по состоянию на 23:40 по местному времени (21:40 мск) повреждений или захвата пакистанских пограничных постов зафиксировано не было.
