Власти Пакистана опровергли гибель своих военных в столкновении с Афганистаном
Власти Пакистана 26 февраля опровергли гибель и захват в плен своих солдат в результате столкновения на границе с Афганистаном.
«На данный момент ни один пакистанский военнослужащий не был захвачен или убит», — написал в X (бывш. Twitter) официальный представитель премьер-министра Пакистана Мушарраф Заиди.
Он отметил, что по состоянию на 23:40 по местному времени (21:40 мск) повреждений или захвата пакистанских пограничных постов зафиксировано не было.
Представитель движения «Талибан» 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» 26 февраля сообщил афганскому телеканалу TOLO News, что на границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения. Уточняется, что бой завязался между пограничными подразделениями двух стран в районе Назьян афганской провинции Нангархар вблизи линии Дюранда.
