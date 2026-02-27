TOLOnews сообщил о мощных взрывах в Кабуле

В городе Кабуле произошли мощные взрывы. Об этом 27 февраля сообщил афганский канал TOLOnews.

«Жители Кабула сообщают о звуках самолетов и мощных взрывах в разных частях города», — говорится в публикации в соцсети X (бывш. Twitter).

Там добавили, что сведения о последствиях пока отсутствуют.

Представитель движения «Талибан» 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» 26 февраля сообщил, что на границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения. Уточняется, что бой завязался между пограничными подразделениями двух стран в районе Назьян афганской провинции Нангархар вблизи линии Дюранда.

Власти Пакистана 26 февраля опровергли гибель и захват в плен своих солдат в результате столкновения на границе с Афганистаном. Официальный представитель премьер-министра Пакистана Мушарраф Заиди отметил, что по состоянию на 23:40 по местному времени (21:40 мск) не зафиксировано повреждений или захвата пакистанских погранпостов.

Телеканал GEО TV со ссылкой на силовые структуры в этот день сообщил, что в результате боевого столкновения на пакистано-афганской границе погибли 72 талиба, более 100 получили ранения.

