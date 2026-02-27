AP сообщило об уничтожении военными США беспилотника пограничников в Техасе

Американские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Таможенно-пограничной службы с использованием лазера в Техасе. Об этом 26 февраля сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление членов конгресса.

После инцидента Федеральное управление гражданской авиации (FAA) приняло решение закрыть дополнительное воздушное пространство вблизи Эль-Пасо. Причины применения лазера остаются неясными, но это уже второй случай за две недели, когда лазер был использован в этом регионе, говорится в публикации.

Уточняется, что в предыдущем случае возле Форт-Блисс лазер не попал в цель, при этом его применение привело к временной блокировке воздушного движения в аэропорту Эль-Пасо и его окрестностях. Однако в этот раз закрытие воздушного пространства было менее масштабным, и коммерческие рейсы не пострадали.

Члены палаты представителей, включая Рика Ларсена, выразили недоумение и шок по поводу случившегося. Они раскритиковали администрацию президента СЩА Дональда Трампа за неисполнение двухпартийного законопроекта, который должен был улучшить обучение операторов беспилотников и повысить координацию между Пентагоном, FAA и министерством внутренней безопасности.

AP сообщило 11 февраля, что разногласия между Пентагоном и Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США по поводу испытаний лазерного оружия против беспилотников привели к закрытию воздушного пространства над Эль-Пасо (штат Техас) и большей частью юга Нью-Мексико. Уточняется, что тестирование было проведено без предварительного согласования с ФАУ, которое требовало убедиться в безопасности испытаний для гражданской авиации.

