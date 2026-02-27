В ГД рассказали о концентрации мошенников на крупнейших городах страны

Мошенники чаще всего звонят жителям Москвы, Санкт-Петербурга, а также промышленных центров, южных и дальневосточных регионов. Об этом 27 февраля сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Сегодняшняя статистика киберпреступности показывает, что телефонные мошенники в первую очередь концентрируются на крупнейших агломерациях страны. Наибольшее количество подозрительных звонков традиционно фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге», — приводит его слова «РИА Новости».

Он уточнил, что мошенники выбирают эти города из-за высоких доходов и большой плотности населения. По словам депутата, для злоумышленников это является наиболее широкой «воронкой» жертв.

Немкин также добавил, что мошенники также часто обращают свое внимание на Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Краснодар. В этих регионах активно работают малые и средние предприятия, предприниматели и самозанятые, что увеличивает вероятность использования различных схем социальной инженерии, включая звонки от «службы безопасности банка» или фальшивые проверки от правоохранительных органов.

Отдельно он выделил рост числа мошеннических звонков в южных и дальневосточных регионах, таких как Ростов-на-Дону и Владивосток. Это связано с активной миграцией населения, развитием логистики и внешнеэкономической деятельности.

Ранее, 26 февраля, сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему обмана, звоня россиянам через мессенджеры, представляясь соседями и под предлогом замены домофона пытаясь выманить коды из СМС. Таким способом злоумышленники получают доступ к персональным данным или банковским сервисам.

