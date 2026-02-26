Стало известно о новой схеме мошенников в мессенджерах
Мошенники начали использовать новую схему обмана, звоня россиянам через мессенджеры, представляясь соседями и под предлогом замены домофона пытаясь выманить коды из СМС. Об этом 26 февраля сообщило «РИА Новости».
Уточняется, что аферисты связываются с потенциальными жертвами и сообщают, что в подъезде якобы отключили домофон. Звонивший, выдающий себя за жильца дома, называет «временный» код доступа и старается расположить к себе собеседника, ссылаясь на жалобы других соседей.
После этого мошенник просит продиктовать код из СМС-сообщения, который якобы необходим для замены оборудования. Таким способом злоумышленники получают доступ к персональным данным или банковским сервисам.
Ранее, 25 февраля, стало известно, что мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками службы судебных приставов и сообщая россиянам о якобы неоплаченных штрафах ГАИ. Далее аферисты убеждают собеседника срочно погасить долг, чтобы избежать увеличения суммы, и направляют в сообщении ссылку для оплаты. Как отмечается, ссылка является поддельной и ведет на фишинговый ресурс.
