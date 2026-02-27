Реклама
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины

Пушков: вступление Украины в ЕС усилит его экономические проблемы
Фото: TASS/AP/Geert Vanden Wijngaert
Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) усилит его экономические проблемы. Об этом 27 февраля сообщил глава комиссии Совета Федерации (СФ) по информполитике Алексей Пушков.

«Разрушительные последствия присоединения Украины к ЕС выйдут далеко за пределы тех экономических и управленческих проблем», — написал он в Telegram-канале.

По словам сенатора, в случае вступления Украины в Евросоюз экономической сфере странам — участницам союза, в частности, сельскохозяйственным производителям, угрожает приход дешевых украинских товаров на рынок, а также претензии Украины на первоочередность в получении субсидий.

Пушков подчеркнул, что эти требования будут выдвигаться при невозможности самой страны вносить какие-либо средства в бюджет ЕС. Он добавил, что возможное вступление Украины в Европейский союз может и вовсе «обескровить» его в финансовой сфере.

«Ее восстановление, по самым скромным подсчетам, потребует от $800 до $1 трлн. <…> Включив Украину в свой состав, ЕС, таким образом, становится единственным ответственным за финансирование Украины», — отметил Пушков.

Парламентарий также указал на ошибку руководства Европы, которое уверено, что Киев сократит свои требования после вступления в ЕС. По мнению Пушкова, Украина, напротив, будет требовать к себе «особого отношения».

«Украина и так уже очень дорого обходится Европе. В случае приема в ЕС обойдется еще дороже — во всех смыслах», — предупредил он.

Пропустить вход: ЕС не примет Украину в ускоренном порядке
Какие варианты может предложить Брюссель и чего просит Зеленский

Министр Австрии по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр 25 февраля сообщила, что возможность ускоренного вступления Украины в Евросоюз к 2027 году исключена. Она назвала требования президента Украины Владимира Зеленского обозначить крайний строк включения в ЕС 2027 годом «не только амбициозными, но и нереалистичными».

В Европарламенте 10 февраля сообщили, что не видят перспектив для вступления Украины в ЕС в ближайшем будущем. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 февраля заявил, что частичное принятие Украины в ЕС в обход венгерского вето Будапешт расценит как объявление себе войны.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

