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Польша может провести референдум о выходе из Евросоюза

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Польша может провести референдум о выходе из Евросоюза, если перестанет получать от него финансирование. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск, пишет The Telegraph.

По словам Туска, для правящей в Польше партии «Право и справедливость» единственная выгода от членства в Евросоюзе — это получение от него средств. Общий рынок, правовой режим и гарантированная безопасность не имеют для польских властей значения.

Как только Варшаву обяжут саму вкладывать средства в Евросоюз, правительство страны, по словам Туска, может объявить референдум, подобный тому, что проходил в Великобритании и привел к Brexit.

При этом глава Евросовета настроен скорее пессимистично. «В Брюсселе еще всерьез надеются, — не скажу, что верят, этого, к сожалению, уже нет, — что Польша всё же останется в Евросоюзе», — подчеркнул Дональд Туск.

Польша стала первой страной с момента образования ЕС, в отношении которой Брюссель в декабре 2017 года запустил санкционную процедуру. Она может привести к лишению Польши права голоса в Совете Евросоюза.

Причиной недовольства Брюсселя стала судебная реформа польского лидера Анджея Дуды, которая, как полагают европейские чиновники, лишает судебную власть страны независимости и тем самым противоречит базовым принципам демократии.

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