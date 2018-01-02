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Польша отказалась принять беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока

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Фото: Global Look Press/Maciej Luczniewski
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Польская сторона приняла большое количество беженцев с Украины, однако не намерена менять позицию по отношению к мигрантам из мусульманских стран. Об этом в понедельник заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в эфире польского телевидения.

Еврокомиссия в четверг подала в суд ЕС иск против Польши, Венгрии и Чехии, которые отказались принять беженцев в рамках программы ЕС по релокации.

«Мы стоим неизменно на такой позиции, которую "Право и справедливость" (правящая партия Польши) сформулировала еще перед выборами (более двух лет назад), что не будем мы принимать в Польше мигрантов с Ближнего востока и Северной Африки», — уточнил Моравецкий. По его словам, на восточных рубежах Евросоюза Польша «необычайно сильно участвует в снижении напряжения»: страна приняла «несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины».

Как ранее сообщал портал iz.ru, польские власти намерены построить забор на границе с Белоруссией и Украиной, чтобы пресечь переход диких свиней с территории соседних государств.

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