Польша отказалась принять беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока

Польская сторона приняла большое количество беженцев с Украины, однако не намерена менять позицию по отношению к мигрантам из мусульманских стран. Об этом в понедельник заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в эфире польского телевидения.

Еврокомиссия в четверг подала в суд ЕС иск против Польши, Венгрии и Чехии, которые отказались принять беженцев в рамках программы ЕС по релокации.

«Мы стоим неизменно на такой позиции, которую "Право и справедливость" (правящая партия Польши) сформулировала еще перед выборами (более двух лет назад), что не будем мы принимать в Польше мигрантов с Ближнего востока и Северной Африки», — уточнил Моравецкий. По его словам, на восточных рубежах Евросоюза Польша «необычайно сильно участвует в снижении напряжения»: страна приняла «несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины».

Как ранее сообщал портал iz.ru, польские власти намерены построить забор на границе с Белоруссией и Украиной, чтобы пресечь переход диких свиней с территории соседних государств.