Власти Польши отгородятся забором от украинских свиней

Забор на границе с Белоруссией и Украиной построит Польша, соответствующий закон подписал президент страны Анджей Дуда. Длина заграждения составит более тысячи километров, его задача — пресечь переход диких свиней с территории соседних государств.

Закон о борьбе с африканской чумой свиней (АЧС) подразумевает строительство забора непосредственного около государственной границы, стоимость проекта 130 млн злотых — порядка $ 37,3 млн, на строительство уйдет три года, пишет «Укринформ».

Ранее министр сельского хозяйства страны Кшиштоф Юргель заявил, что африканская чума была занесена на территорию Польши дикими кабанами из Белоруссии. Юргель отмечал, что по прогнозам, число очагов АЧС в Польше значительно уменьшится, что не отменяет необходимости строительства забора.