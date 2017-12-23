Польша попросила российских военных немедленно вернуться в Донбасс

Польша попросила российских представителей вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

Как говорится в заявлении МИД республики, «количество нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января 2017 года».

«Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК», — отмечается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что напряжение увеличилось после вывода Россией своих представителей из СЦКК.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон также потребовали возвращения российских офицеров.

Напомним, российские офицеры СЦКК покинули территорию Донбасса 19 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что работа российских наблюдателей стала невозможной из-за позиции украинской стороны.



