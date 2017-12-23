Меркель и Макрон потребовали возвращения российских офицеров в СЦКК

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Стороны призвали ускорить работу по политическим аспектам, оговоренным в Минских соглашениях. Совместное заявление лидеров стран в субботу распространила пресс-служба правительства ФРГ.

«Они (Меркель и Макрон) требуют возвращения российских офицеров в СЦКК, который играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и договоренностей о прекращении огня», — приводит сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Помимо прочего, стороны призвали к скорейшей реализации договоренностей об обмене пленными в Донбассе.

«Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют соглашение трехсторонней контактной группы об обмене до 380 пленных с обеих сторон линии соприкосновения. Это соглашение должно быть срочно реализовано», — добавляется в заявлении.

Накануне необходимость возвращения российских офицеров к работе в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе Ангела Меркель обсудила по телефону с президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, российские офицеры СЦКК покинули территорию Донбасса 19 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что работа российских наблюдателей стала невозможной из-за позиции украинской стороны.

Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) был создан в рамках реализации Минских соглашений. В организацию вошли представители самопровозглашенных республик (ЛНР и ДНР), России и Украины.