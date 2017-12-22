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Порошенко и Меркель обсудили возвращение российских офицеров в СЦКК

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Фото: TASS/Ralf Hirschberger
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Германия и Франция приложат усилия для возвращения российских офицеров к работе в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе, заявил представитель правительства ФРГ Георг Штрайтер.

Данный вопрос обсудили во время телефонных переговоров канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко. Политики «были едины в том, что российские офицеры должны быстро вернуться в СЦКК», передает ТАСС.

Штрайтер отметил, что французские и немецкие специалисты выступят в роли посредников в этом вопросе.

Как писал портал iz.ru, ранее состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в ходе которых они обсудили ситуацию в Донбассе.

В частности, российский глава рассказал коллеге о причинах вывода российских офицеров из состава СЦКК. Путин указал, что украинские власти всячески затрудняли военным РФ выполнять свои обязанности.

Путин и Меркель договорились, что Москва и Берлин проработают условия возвращения российских офицеров в СЦКК.

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