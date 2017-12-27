Подозреваемого в хищениях миллиардов россиянина задержали в Польше

Гражданин России Андрей Черняков, обвиняемый в хищении 11 млрд рублей, задержан властями Польши при прохождении паспортного контроля в варшавском Международном аэропорту имени Фредерика Шопена. Средства строительная компания НПО «Космос» получила в кредит в 2011 году на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве, Черняков — бывший руководитель этой компании.

Деньги не были возвращены банку, после чего следствие возбудило дело, а сам Черняков был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. По данным ТАСС, из Варшавы Черняков планировал вылететь в Киев.

В настоящее время он содержится под арестом, мера пресечения будет продлена на 40 дней в связи с процедурой экстрадиции, начатой Россией.

Накануне генерального директора компании «Воентелеком» Александра Давыдова арестовал Хамовнический районный суд Москвы. Следствие подозревает его в хищении около 500 млн рублей.