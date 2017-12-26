Суд арестовал гендиректора «Воентелекома» Давыдова

Генерального директора компании «Воентелеком» Александра Давыдова арестовал Хамовнический районный суд Москвы. Подозреваемый в мошенничестве Давыдов будет находиться под стражей два месяца — до 24 февраля 2018 года.

Следствие подозревает его в хищении около 500 млн рублей, уголовное дело возбудили в 2013 году, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Газета.ру» добавляет, что Давыдова подозревают в хищении около полумиллиарда рублей при реализации государственных контрактов с Минобороны на поставку радиоэлектроники. Глава подведомственной Минобороны компании «Воентелеком» не признал вину по подозрению в многомиллионном хищении.

25 декабря в рамках расследования уголовного дела в кабинете и машине Давыдова были проведены обыски, после чего его задержали на 48 часов и доставили на допрос в Главное военное следственное управление.