Против бывшего вице-президента Аргентины возбуждено дело о растрате

Бывшему вице-президенту Аргентины Амадо Буду предъявлены официальные обвинения в растрате бюджетных средств. Соответствующее постановление суда опубликовано на сайте Центра судебной информации, сообщает ТАСС.

По данным агентства, судья вынес решение о «предварительном заключении» Буду. Судья полагает, что бывший вице-президент может попытаться «избежать правосудия, препятствовать получению доказательств и возвращению средств». Помимо прочего, на активы обвиняемого наложен арест на общую сумму 1 млн песо ($55 тыс.).

По версии следствия, в феврале 2011 года Буду предоставил поддельные документы о своих расходах, завысив реальную стоимость услуг, указанную в чеках. В настоящее время Буду находится в тюрьме из-за обвинений в отмывании бюджетных денег.

Амадо Буду занимал должность вице-президента в 2011–2015 годах при экс-президенте страны Кристине Фернандес де Киршнер. В 2014 году он был обвинен в коррупции в рамках дела о махинациях в бытность министром экономики.