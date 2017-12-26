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СМИ сообщили о задержании гендиректора «Воентелекома» по подозрению в хищениях

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов задержан по подозрению в хищении около 500 млн рублей в ходе реализации госконтрактов с Минобороны. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, 25 декабря в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в кабинете и машине Давыдова были проведены обыски, после чего его задержали на 48 часов и доставили на допрос в Главное военное следственное управление (ГВСУ). По информации газеты, ГВСУ намерено ходатайствовать об аресте главы «Воентелекома».

Контракты были заключены на поставку маршрутизаторов и осуществление авторского надзора за спутниковой связью. Утверждается, что топ-менеджеры компании намеренно завышали стоимость продукции и услуг. При этом поставщиком оборудования выступало ООО «Эмзиор», а интеллектуальным собственником разработок — фирма «Эмзиор технолоджи», главой которой является родная сестра Давыдова Ольга. Предполагается, что таким образом было похищено более 460 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры (ГВП). В начале декабря были арестованы на срок до февраля 2018 года первый заместитель гендиректора «Воентелекома» Олег Савицкий, экс-советник Давыдова Дмитрий Семилетов и гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина. В качестве свидетеля по делу проходит финдиректор «Воентелекома» Евгений Жилков.

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