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Яровая сравнила празднование дня рождения Бандеры с поминками Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Празднование дня рождения основателя украинского национализма Степана Бандеры в Киеве и Одессе выглядят как поминки Украины. Такое мнение выразила заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.

«Празднование дня рождения Бандеры выглядит как поминки прежней цветущей и счастливой Украины… Настойчивое вживление в сознание молодого поколения гена Бандеры, действительно, зловеще и, к сожалению, формирует еще более удручающие перспективы для украинского народа, чем сегодня», — приводит слова Яровой «РИА Новости».

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя прошедшее в Киеве факельное шествие националистов, призвал признать идеологию украинского нацизма преступной на международном уровне. Аксенов подчеркнул, после обнародования документальных свидетельств о преступлениях бандеровщины киевские власти прилагают усилия «для увековечения памяти палача и убийцы, виновного в геноциде сотен тысяч мирных людей». Он также указал на трагические события Волынской резни 1943 года, совершенными украинскими националистами против поляков.

Как сообщал портал iz.ru, 1 января в Киеве прошло факельное шествие по случаю 109-й годовщины со дня рождения основателя украинского национализма Степана Бандеры. В акции приняли участие 1 тыс. националистов.

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