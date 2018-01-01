Тысяча националистов участвует в факельном шествии в Киеве

Тысяча националистов принимают участие в факельном шествии в Киеве по случаю 109-й годовщины со дня рождения основателя украинского национализма Степана Бандеры. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко.

«По состоянию на сейчас количество участников увеличилось до одной тысячи человек», — приводит агентство слова Крищенко.

Участники шествия с зажженными факелами следуют по центру города — от памятника Шевченко до площади Независимости. В связи с акцией на бульваре Шевченко и улице Крещатик перекрыто автомобильное движение. Отмечается, акция носит мирный характер.