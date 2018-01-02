Прямой эфир

Глава Крыма прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Идеологию украинского нацизма необходимо признать преступной на международном уровне. С таким заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя прошедшее накануне в Киеве факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.

Он указал на то, что, чем больше обнародуется свидетельств о преступлениях бандеровщины, тем больше украинские власти пытаются увековечить память палача и убийцы, по вине которого погибли сотни тысяч мирных людей.

«Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне», — приводит ТАСС слова главы Крыма.

Россияне негативно воспринимают Украину
Опрос «Левада-центра» выявил плохое отношение граждан к соседнему государству

Аксенов также указал на последние тенденции в мире. В частности, власти Польши признали Волынскую резню 1943 года геноцидом, а Генассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. При этом, отметил глава Крыма, лишь США и Украина голосует против данного документа.

Политик выразил уверенность, что большинство граждан Украины выступает против факельных шествий, поэтому участники данной акции вынуждены «закрывать лица намордниками».

Как писал портал iz.ru, 1 января в Киеве прошло факельное шествие по случаю 109-й годовщины со дня рождения основателя украинского национализма Степана Бандеры. В акции приняли участие тысяча националистов.

Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА). Целью этой организации провозглашалась борьба за независимость Украины. В России УПА признана экстремистской группировкой, ее деятельность на территории РФ запрещена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стычка между националистами и противниками Саакашвили произошла в Киеве
Украинский националист признал, что Крым живет лучше в составе России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017