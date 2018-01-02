Глава Крыма прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве

Идеологию украинского нацизма необходимо признать преступной на международном уровне. С таким заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя прошедшее накануне в Киеве факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.

Он указал на то, что, чем больше обнародуется свидетельств о преступлениях бандеровщины, тем больше украинские власти пытаются увековечить память палача и убийцы, по вине которого погибли сотни тысяч мирных людей.

«Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне», — приводит ТАСС слова главы Крыма.

Аксенов также указал на последние тенденции в мире. В частности, власти Польши признали Волынскую резню 1943 года геноцидом, а Генассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. При этом, отметил глава Крыма, лишь США и Украина голосует против данного документа.

Политик выразил уверенность, что большинство граждан Украины выступает против факельных шествий, поэтому участники данной акции вынуждены «закрывать лица намордниками».

Как писал портал iz.ru, 1 января в Киеве прошло факельное шествие по случаю 109-й годовщины со дня рождения основателя украинского национализма Степана Бандеры. В акции приняли участие тысяча националистов.

Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА). Целью этой организации провозглашалась борьба за независимость Украины. В России УПА признана экстремистской группировкой, ее деятельность на территории РФ запрещена.