Стычка между националистами и противниками Саакашвили произошла в Киеве

В центре Киева произошла стычка между нацбатальоном «Азов» и участниками акции против еженедельных протестов сторонников лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Радикалы устроили спор с советником президента Украины Юрием Бирюковым. Один из участников акции «Кофе на Крещатике» в поддержку главы украинского государства Петра Порошенко толкнул сторонника «Азова», после чего началась потасовка.

По данным украинских СМИ, украинские националисты вывесили на торгово-развлекательном центре, расположенном на майдане, баннер «Мишу — в Грузию. Петю — в Гагаузию» и зажгли файеры.



