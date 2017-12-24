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Стычка между националистами и противниками Саакашвили произошла в Киеве

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В центре Киева произошла стычка между нацбатальоном «Азов» и участниками акции против еженедельных протестов сторонников лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Радикалы устроили спор с советником президента Украины Юрием Бирюковым. Один из участников акции «Кофе на Крещатике» в поддержку главы украинского государства Петра Порошенко толкнул сторонника «Азова», после чего началась потасовка.

По данным украинских СМИ, украинские националисты вывесили на торгово-развлекательном центре, расположенном на майдане, баннер «Мишу — в Грузию. Петю — в Гагаузию» и зажгли файеры.

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