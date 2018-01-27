Украинский эксперт прокомментировал запрет бандеровской идеологии в Польше

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал принятие сеймом Польши законопроекта, согласно которому в стране вводится уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов во время Второй мировой войны.

По его словам, принятие данных поправок будет иметь негативный эффект и лишь приведет к разжиганию антиукраинских настроений в Польше.

«Те нормы, которые заложены в этом законе относительно уголовной ответственности, это то, что может остановить любой диалог между украинскими и польскими историками по поводу сложных вопросов», — заявил Вятрович в интервью телеканалу «112 Украина».

Он отметил, что в данном случае польские политики всё решили за историков.

Согласно новому закону, сторонникам бандеровской идеологии в Польше будет грозить до трех лет лишения свободы.