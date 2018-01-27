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Пушков считает странным поведение Польши в отношении российского газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявления президента Польши Анджея Дуды, который заявил о желании покупать российский газ на равных с Германией условиях.

«Польша ведет себя странно: пытается сорвать Северный поток-2, действия против интересов России, но при этом требует от нас лучших условий для закупок нашего газа», — написал он в Twitter.

Сенатор отметил, что Польше следует сделать выбор — нельзя одновременно вредить и рассчитывать на лучшее отношение.

«В Варшаве явно не в ладах с логикой», — считает Пушков.

Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны рассчитывают на поддержку Вашингтона в споре с «Газпромом» о «Северном потоке-2». По словам польского премьера, реализация этого проекта таит в себе много опасностей.

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