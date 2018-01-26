Пушков объяснил претензии Киева к фильму «Д'Артаньян и три мушкетера»

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Киев усмотрел угрозу безопасности в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», так как автор романа Александр Дюма, по мотивам которого была создана эта картина, не знал о существовании Украины. Об этом член верхней палаты российского парламента написал в своем микроблоге в Twitter.

«Три мушкетера, как оказалось, представляют «угрозу для национальной безопасности Украины». А также д'Артаньян, Ришелье, Людовик XIII, Анна Австрийская и сам Дюма-отец, ибо они не подозревали о существовании Украины, а потому, безусловно, могут быть причислены к ее врагам», — заявил парламентарий.

25-й Национальный совет Украины по вопросам радио- и телевещания сообщил, что компетентные органы проверят телеканал «Интер» из-за показа фильмов «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Чародеи». Основанием для проверки стало участие в этих фильмов актеров Михаила Боярского, Бориса Клюева и Олега Табакова, которых Киев ранее внес в список лиц, представляющих опасность нацбезопасности республики из-за позиции по вопросу принадлежности Крыма.