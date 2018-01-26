Робот София «завис» после вопроса о коррупции на Украине

Человекоподобный робот София сломался после вопроса о коррупции на Украине. Инцидент произошел в Украинском доме в Давосе.

Об этом сообщила депутат Верховной рады Алена Шкрум.

«У наиболее развитого работа в мире, госпожи Софии, после вопроса: «Что делать с коррупцией [на Украине]?» — сломался скрипт и подвис процессор», — написала парламентарий на своей странице в Facebook.

София — человекоподобный робот, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics. Она была спроектирована таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей. В октябре 2017 года она стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны.

Ранее портал iz.ru сообщал, что робот София посетила 25 января бизнес-завтрак Сбербанка на Всемирном экономическом форуме в Давосе и вступила в диалог с главой кредитной организации Германом Грефом.