Робот София вступила в диалог с Грефом на завтраке Сбербанка в Давосе

Робот София посетила в четверг бизнес-завтрак Сбербанка на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Представил первого робота, который получил гражданство, глава Сбербанка Герман Греф.

«Даму зовут София. Это первый робот, который получил гражданство. София является гражданкой Саудовской Аравии. Она очень умна. Вы видите, что она очень приятно выглядит», — цитирует Грефа RNS.

София ответила приветствием. «Всем привет! Я чрезвычайно рада, что меня пригласили пообщаться со Сбербанком. Спасибо вам, Герман».

На вопрос главы Сбербанка о том, почему ее пригласили на завтрак кредитной организации, София ответила: «Вы доказали, что человек и робот могут вести значимый и продуктивный диалог. Я думаю, это о многом говорит, я благодарна вам за это».

Робот София, обещавшая уничтожить человечество, позавтракала с главной Сбербанка Германом Грефом. Видимо, будет коллаборация и очереди в Сбере станут километровыми pic.twitter.com/IeHgeaQZVZ — Новости. Как есть (@nourlnews) 25 января 2018 г.

София также ответила на вопрос об эффекте, который принесет человечеству роботизация.

По словам Софии, технология является инструментом, которым можно пользоваться для достижения любых целей. Она отметила, что роботизация открывает возможности для существенного улучшения качества везде и для всех.

«Вопрос заключается в том, как эта технология будет использована людьми. Будут ли люди инвестировать в использование искусственного интеллекта для лечения заболеваний и организации логистики для других роботов или, скажем, для роботов, которые могут раздавать лекарства и продукты или спасать жизни во время стихийных бедствий», — сказала она.

На замечание главы Сбербанка о том, что многие люди выступают против роботов, София ответила, что люди всегда встречают новую технологию с опасением и критикой.

«Для нас свойственно бояться того, что мы не знаем», — отметила она, добавив, что это вполне логично.

«Но сейчас у нас есть возможность сделать из этой технологии не только инструмент, который будет использоваться. Поэтому мы должны стремиться достигнуть лучшего», — выразила свое мнение София. По ее словам, для человека будет больше пользы от робота, который думает и проявляет эмпатию, чем от кирки или молотка.

Человекоподобный робот София разработана гонконгской компанией Hanson Robotics.