Трамп прибыл в Швейцарию для выступления на форуме в Давосе

Президент США Дональд Трамп прибыл в швейцарский Цюрих. Оттуда он отправился на вертолете в Давос, где выступит на Всемирном экономическом форуме. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

«Вскоре отправлюсь в Давос, в Швейцарию, чтобы рассказать всему миру о том, насколько велика Америка, и о том, как прекрасно идут дела в Америке», — написал политик в своем Twitter перед поездкой.

Ранее стало известно, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отменил свой визит в Давос, а также сообщил о том, что не сможет принять участие во Всемирном экономическом форуме из-за болезни. Представитель ЕК сообщил, что Юнкер заболел желудочным гриппом.