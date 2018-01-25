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Трамп прибыл в Швейцарию для выступления на форуме в Давосе

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп прибыл в швейцарский Цюрих. Оттуда он отправился на вертолете в Давос, где выступит на Всемирном экономическом форуме. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

«Вскоре отправлюсь в Давос, в Швейцарию, чтобы рассказать всему миру о том, насколько велика Америка, и о том, как прекрасно идут дела в Америке», — написал политик в своем Twitter перед поездкой.

Ранее стало известно, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отменил свой визит в Давос, а также сообщил о том, что не сможет принять участие во Всемирном экономическом форуме из-за болезни. Представитель ЕК сообщил, что Юнкер заболел желудочным гриппом.

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