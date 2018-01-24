Новак переговорил с главой минэнерго США на полях форума в Давосе

Министр энергетики России Александр Новак переговорил с главой минэнерго США Риком Перри в кулуарах форума в Давосе.

Информацию об этом распространил глава российского ведомства в среду, 24 января.

«Надеюсь, что у нас (РФ и США. — Ред.) будут выстраиваться отношения и мы восстановим тот энергодиалог, который у нас всегда был, чтобы развивать наше сотрудничество в энергетике», — цитирует его «РИА Новости».

Отмечается, что чиновники пришли к взаимопониманию в вопросах будущего возможного сотрудничества.

16 января председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отменила свой визит на форум в Давосе.

Согласно программе форума глава ЦБ должна была выступить 26 января на сессии «Конец легких денег».

48-й Всемирный экономический форум идет в Давосе до 26 января.