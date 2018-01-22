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Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Президент США Дональд Трамп по-прежнему готов отправиться в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум, если конгресс США окончательно решит вопрос о продлении временного финансирования федерального правительства до 8 февраля.

Об этом 22 января заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Если сегодня всё пойдет так, как мы предполагаем, и работа правительства будет восстановлена, то мы ожидаем, что президентская делегация отправится [в Давос] завтра, а президент присоединится к ним позднее на этой неделе», — цитирует ее ТАСС.

В минувшую пятницу сенат конгресса США отказался завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений. С 20 января они не могут выполнять свои функции, многие сотрудники отправлены в неоплачиваемый отпуск. Против проекта резолюции выступили демократы, они требовали включить в документ меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними, что не устраивает администрацию Трампа и республиканцев.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 23 по 26 января.

Ожидается, в частности, что Трамп на полях форума проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

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