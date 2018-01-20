Трамп проведет переговоры с премьером Великобритании в Давосе
Президент США Дональд Трамп проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Об этом официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила в микроблоге Twwitter.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал встречу президента страны Петра Порошенко с Дональдом Трампом на полях форума. Однако в администрации американского лидера заявили, что переговоры пока не планируются.
Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января. Российскую делегацию на нем возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович.