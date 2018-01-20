МИД Украины анонсировал встречу Порошенко и Трампа в Давосе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что президент страны Петр Порошенко проведет переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

В эфире телеканала «Интер» глава внешнеполитического ведомства отметил, что политики пообщаются наедине «как два президента». Однако он не уточнил, какие именно темы они затронут.

«Какой смысл обсуждать вопросы, в том числе очень чувствительные вопросы, в общем формате?» — приводит слова Климкина «Интерфакс-Украина».

При этом в Белом доме заявили, что на данный момент официальные переговоры между Трампом и Порошенко не планируются.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января.