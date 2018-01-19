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Тиллерсон обсудит ситуацию на Украине в ходе визита в Европу

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Фото: REUTERS/Ben Nelms
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Ситуация на Украине станет одной из главных тем обсуждения во время предстоящей поездки госсекретаря США Рекса Тиллерсона в страны Европы. Его визит состоится с 21 по 27 января, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

«В ходе визита Тиллерсон посетит Лондон, Париж, Варшаву и Давос», — приводит слова Науэрт РИА «Новости».

В рамках поездки американский дипломат также обсудит с коллегами сотрудничество по вопросам, вызывающим взаимное опасение, в том числе Иран, Сирию, Ливию и КНДР.

Она добавила, что в Лондоне госсекретарь США проведет встречи с главой МИДа Великобритании Борисом Джонсоном и советником по национальной безопасности Марком Седуиллом, а в Париже встретится с представителями правительства Франции.

В ходе визита в Давос Тиллерсон примет участие во Всемирном экономическом форуме. Он также посетит Варшаву, где встретится с представителями правительства Польши. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения, а также глобальные вызовы, региональную безопасность и экономическое процветание.

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