Тиллерсон обвинил Россию в нарушении санкций в отношении КНДР‍

Глава американского внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон заявил, что РФ не применяет все санкции ООН против КНДР.

Как сообщает «Газета.ру», госсекретарь США отметил, что в первую очередь не соблюдаются санкции в отношении поставок топлива.

«Для нас очевидно, что они не применяют все санкции, и есть некоторые доказательства того, что они могут свести на нет некоторые санкции», — заявил Тиллерсон.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент США обвинил РФ в несоблюдении санкций против КНДР и отсутствии помощи республике.