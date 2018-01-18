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Тиллерсон обвинил Россию в нарушении санкций в отношении КНДР‍

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Фото: REUTERS/Blair Gable
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Глава американского внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон заявил, что РФ не применяет все санкции ООН против КНДР. 

Как сообщает «Газета.ру», госсекретарь США отметил, что в первую очередь не соблюдаются санкции в отношении поставок топлива. 

«Для нас очевидно, что они не применяют все санкции, и есть некоторые доказательства того, что они могут свести на нет некоторые санкции», — заявил Тиллерсон.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент США обвинил РФ в несоблюдении санкций против КНДР и отсутствии помощи республике.

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