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Трампу «не терпится» поговорить со спецпрокурором по делу РФ

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Американскому лидеру Дональду Трампу «не терпится» побеседовать со спецпрокурором по делу РФ Робертом Мюллером. 

Как отмечают западные СМИ со ссылкой на адвоката президента США Тая Кобба, который представляет интересы американского лидера, Трамп хочет окончательно закрыть тему расследования.

Кроме того, адвокат добавил, что ведутся «активные обсуждения» по поводу допроса Мюллером главы американского государства.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Ранее портал iz.ru сообщал, что, по мнению Трампа, расследование так называемого российского вмешательства в американские выборы в 2016 году выставляет страну в неприглядном свете.

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