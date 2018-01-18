Трамп составил рейтинг «фейковых» СМИ

Президент США Дональд Трамп составил личный рейтинг недостоверных американских СМИ, которые получили «премии» СМИ за «бесчестную и продажную» работу и распространение ложной информации. Данные о «победителях» опубликованы на сайте Республиканской партии США.

В число «фейковых» СМИ американский лидер включил газеты The New York Times и Washington Post, телеканалы ABC и CNN, а также журналы Time и Newsweek. Сюжеты телекомпании CNN заняли 4 места из 11 в списке Трампа.

На последнее место американский президент поместил все репортажи, посвященные его «сговору с Россией». «Сговор с Россией — вероятно, величайшая фальшивка, которую когда-либо подсовывали американскому народу. Никакого сговора нет!» — подчеркнул Трамп.

Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о том, что большинство СМИ США намеренно выступают против него, публикуя недостоверную информацию. В феврале 2017 года Трамп назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC «врагами американского народа». Кроме того, Трамп предлагал объявить конкурс на звание «самого лживого СМИ».