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Трамп считает «российское расследование» ударом по репутации США

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Расследование так называемого российского вмешательства в американские выборы в 2016 году выставляет страну в неприглядном свете.

Это заявление президента США Дональда Трампа в ночь на пятницу, 29 декабря, распространила газета The New York Times.

«Поэтому чем раньше это закончится, тем лучше для страны», — цитирует его «РИА Новости».

В США ведутся три параллельных расследования о влиянии России на президентские выборы в США — два парламентских комитета по разведке и специальный прокурор Роберт Мюллер.

Москва опровергает все обвинения во влиянии на американские выборы.

На данный момент среди фигурантов расследований — бывший советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, экс-советник избирательного штаба Джордж Пападопулос и бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт.

16 декабря заместитель председателя комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф выразил беспокойство, что члены Республиканской партии могут прекратить расследование комитета о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

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