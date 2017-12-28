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Трамп и Обама стали лидерами рейтинга «восхищения» в США

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Фото: Global Look Press/UPI /CNP/MediaPunch/face to face/Kevin Dietsch
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Исследование компании Gallup показало, кем больше всего восхищаются жители США. Первое место разделили между собой экс-президент Барак Обама (17% восхищенных американцев среди мужчин) и Хиллари Клинтон, которая является эталоном для 9% женщин.

При этом действующий президент США Дональд Трамп занял второе место с 14%. Среди женщин второй стала бывшая первая леди Мишель Обама (7%).

На третьем месте оказались папа римский Франциск (3%) и телеведущая Опра Уинфри (4%).

Отмечается, что по сравнению в 2016 годом рейтинги Обамы и Трампа упали. Так, в прошлом году Бараком Обамой восхищались 22% респондентов, а Трампом — 15%. Рейтинг Хиллари Клинтон упал за год на 3%.

В то же время четверть американцев не смогла назвать мужчину или женщину, которыми они восхищаются больше всего.

Результаты исследования Gallup основаны на телефонных опросах, проведенных 12 декабря среди 1049 человек старше 18 лет.

20 декабря портал iz.ru сообщил, что рейтинг популярности Трампа в США упал до рекордного минимума. Деятельность президента одобряют всего 35% американцев. Это стало худшим результатом за всю историю по сравнению с лидерами США.

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