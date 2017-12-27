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В США певица обвинила бывшего приближенного Трампа в домогательствах

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Armando Arorizo
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Американская певица Джой Вилла обвинила бывшего менеджера избирательной кампании президента США Кори Левандовски в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По его данным, 31-летняя артистка подала заявление в полицию спустя месяц после инцидента. Вилла утверждает, что Левандовски приставал к ней во время закрытой вечеринки в ноябре – во время позирования для совместной фотографии он дотронулся до нее против ее воли, после чего певица предупредила, что может обвинить его в домогательствах. В ответ на это Левандовски рассмеялся и повторил оскорбительное действие.

На данный момент начато расследование инцидента. Подчеркивается, что Джой Вилла является сторонницей американского лидера Дональда Трампа. Так, на церемонию вручения премии Grammy исполнительница пришла в платье с надписью: «Сделаем Америку снова великой» - фраза была предвыборным лозунгом Трампа.

Как отмечает телеканал, в адрес Левандовски и ранее поступали заявления со стороны женщин в оскорбительном поведении. В 2016 году его обвинили в нанесении побоев журналистке интернет-издания «Breitbart News» после того, как он слишком сильно схватил ее за руку.

В июне 2016 года он ушел с поста менеджера избирательной кампании Трампа. Одной из причин стали его плохие отношения с представителями СМИ.

Ранее в сексуальных домогательствах обвиняли и самого Трампа. Рейчел Крукс, Джессика Лидс и Саманта Холви рассказали об инцидентах с участием политика и призвали конгресс США их расследовать. Трамп опроверг все обвинения.

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