Прямой эфир
Сюжет:

Всемирно известный дирижер Дютуа отверг обвинения в домогательствах

0
Фото: Global Look Press/Charles Dutoit
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дирижер британского Королевского филармонического оркестра Шарль Дютуа отверг обвинения в сексуальных домогательствах. Он намерен защищать свою репутацию.

Дютуа заявил, что он и его друзья были шокированы выдвинутыми обвинениями. Дирижер добавил, что «не узнает ни человека, ни действия, которые описаны в СМИ», передает ТАСС.

Ранее с обвинениями в адрес дирижера выступили три оперные певицы и музыкант оркестра. Женщины утверждают, что Дютуа приставал к ним в машинах, отелях, лифте и за кулисами. Якобы инциденты происходили в период с 1985 по 2010 год.

Шарль Дютуа, которому в октябре текущего года исполнился 81 год, работал во главе оркестра Венской государственной оперы, Бернского симфонического оркестра, Национального оркестра Франции и многих других. Является двукратным обладателем «Грэмми» и множества почетных грамот и наград.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гимнастка подала иск против сборной США из-за сексуальных домогательств
Федеральный судья США ушел в отставку после обвинений в домогательствах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017