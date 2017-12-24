Всемирно известный дирижер Дютуа отверг обвинения в домогательствах

Дирижер британского Королевского филармонического оркестра Шарль Дютуа отверг обвинения в сексуальных домогательствах. Он намерен защищать свою репутацию.

Дютуа заявил, что он и его друзья были шокированы выдвинутыми обвинениями. Дирижер добавил, что «не узнает ни человека, ни действия, которые описаны в СМИ», передает ТАСС.

Ранее с обвинениями в адрес дирижера выступили три оперные певицы и музыкант оркестра. Женщины утверждают, что Дютуа приставал к ним в машинах, отелях, лифте и за кулисами. Якобы инциденты происходили в период с 1985 по 2010 год.

Шарль Дютуа, которому в октябре текущего года исполнился 81 год, работал во главе оркестра Венской государственной оперы, Бернского симфонического оркестра, Национального оркестра Франции и многих других. Является двукратным обладателем «Грэмми» и множества почетных грамот и наград.