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Конгресс призвали расследовать домогательства Трампа

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Три женщины, обвинившие президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, призвали конгресс провести расследование в отношении главы государства.

Как сообщает газета The Hill, Джессика Лидс, Саманта Холви и Рейчел Крукс заявили об этом в ходе пресс-конференции, организованной некоммерческой организацией Brave New Film.

Участница конкурса красоты «Мисс США» Холви, которая ранее говорила, что Трамп заходил в примерочную к конкурсанткам и смотрел на них, подчеркнула, что Трамп должен уйти в отставку после таких обвинений.

В январе прошлого года в суд на Трампа подала Саммер Зервос, участница реалити-шоу The Apprentice, ведущим которого в тот момент был нынешний президент США. Она заявила, что Трамп домогался до нее в 2007 году. Американский лидер категорически отверг данные утверждения. С аналогичными обвинениями в адрес политика выступают еще более 10 женщин.

Ранее в домогательствах обвинили сенатора от штата Миннесота Эла Франкена. Он был вынужден подать в отставку.

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