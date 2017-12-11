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Хейли гордится обвиняющими Трампа в домогательствах женщинами

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что обвиняющие президента Дональда Трампа в домогательствах женщины должны быть услышаны.

«Я испытываю невероятную гордость за женщин, которые не стали молчать, я горжусь их силой, горжусь их мужеством», — заявила Хейли в интервью CBS, комментируя связанные с обвинениями в домогательствах в адрес ряда американских чиновников скандалы.

После этого Хейли попросили уточнить, как, по ее мнению, нужно относиться к тем, кто обвиняет в приставаниях президента США. 

«То же самое — женщина, обвиняющая кого угодно, должна быть услышана, с этим нужно разобраться», — почеркнула постпред США при ООН.

Напомним, перед выборами президента США ряд женщин обвиняли Трампа в домогательствах. На прошлой неделе бывшая ведущая телеканала Fox News Джульет Хадди рассказала, как Трамп десять лет назад пытался ее поцеловать.

Ранее республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Трент Фрэнкс подал в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах и непристойном поведении. Его примеру последовал старейший по сроку службы конгрессмен США Джон Коньерс. Также в домогательствах обвинили сенатора от штата Миннесота Эла Франкена.

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